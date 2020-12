Maltempo: Ripa chiusa e alla Morin arrivano i Vigili del fuoco

La Spezia - La mareggiata scompiglia Passeggiata Morin e la pioggia fa chiudere la Ripa. Si sono svegliati così gli spezzini, questa mattina, al termine di una nottata segnata dall'allerta gialla. Come annunciato ieri dai previsori, lo Spezzino, zona C, sarebbe stato interessato da piogge, temporali e vento.

Così è stato e ad allerta terminata, alle 8 di questa mattina, la pioggia ha continuato ha interessate tutta l'area anche se con minor intensità rispetto alle ore passate. Di fatto, la quantità d'acqua piovuta dal cielo ha reso necessaria, come detto, la chiusura della Ripa.

In un messaggio divulgato dalla Provincia della Spezia in merito all'arteria stradale si legge: "Causa le avverse condizioni meteo, dopo il raggiungimento del livello massimo pluviometrico nell'area interessata dal movimento franoso, la Strada Provinciale numero 31 della Ripa temporaneamente viene chiusa".



Tornando alla Spezia e verso il Molo Italia la mareggiata e il vento hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Un catamarano attraccato al pontile a causa del forte vento ha imbarcato acqua riportando qualche danno. Danni anche al pontile al quale era attraccata l'imbarcazione che ora risulta tutto storto. Sul posto è arrivata anche la Guardia costiera.