Video Maltempo, 32 interventi. Imbarcazioni "sfiorate" dalla tromba d'aria marina

Giornata campale per i pompieri chiamati in lungo e in largo per la provincia. Da Levanto fino all'entroterra danni di lieve entità.

le immagini

La Spezia - Trentadue interventi in provincia della Spezia per la breve ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio. Se alla Spezia città ha soffiato solo un vento freddo e dal cielo è scesa solo qualche lacrima, sulla val di Vara e in costa si è scatenata la bufera.

I principali interventi, tra i primi dovuti au grossi chicchi di grandine che si sono abbattuti nella zona di Levanto e Bonassola, si sono concentrati anche a Bolano, Beverino, Cavanella principalmente per alcune frane e il crollo delle piante sulle sedi stradali.



L'ondata di maltempo che per un paio d'ore, a round di 40 minuti, che ha attanagliato la costa ha creato disagi anche nell'entroterra. In A12 una pianta si è abbattuta sul manto stradale e a Carrodano in direzione la Spezia si sono verificati disagi al traffico.



Nelle altre zone non sono mancati anche gli allagamenti. La tromba d'aria marina che ha poi lambito le coste delle Cinque Terre ha attirato l'attenzione di molti lettori che ne hanno immortalato il passaggio. Le immagini della nostra lettrice Sara mostrano il passaggio della tromba d'aria marina a pochissima distanza da alcune imbarcazioni.

