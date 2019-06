Malore in crociera. Addio alla storica tabaccaia Graziella Maggi

La Spezia - Graziella Maggi, 69 anni, ex insegnante e storica tabaccaia di Mazzetta non c'è più. Se l'è portata via un malore improvviso mentre si trovava in crociera a Copenaghen. Una notizia terribile che in breve ha raggiunto quanti la amavano suscitando profondo dolore e sconcerto.

Graziella si trovava in vacanza con il marito. Lui si è accorto quasi subito, la mattina successiva alla partenza, che qualcosa non andava. Si era alzato di buon mattino per partecipare poco più tardi a un'escursione a terra. Graziella però non si muoveva, nonostante l'invito a prepararsi. Si è avvicinato al letto e ha fatto la terribile scoperta: non rispondeva ed era fredda.

Il marito non si è perso d'animo e ha dato subito l'allarme. Il personale sanitario ha fatto il possibile ma ormai era troppo tardi. Poco dopo la tragica notizia ha raggiunto anche la Spezia e i figli Riccardo, che prosegue l'attività di famiglia, e Andrea avvocato consigliere comunale e provinciale alla Spezia. Per la data dei funerali sarà necessario attendere ancora qualche tempo, in attesa del nulla osta per il rientro della salma in Italia.



Graziella era cresciuta a Fabiano dove aveva tessuto molte amicizie e che aveva mantenuto anche quando si trasferì con la famiglia a Pegazzano. Dedicò buona parte della sua vita all'educazione dei più piccoli come maestra della scuola dell'infanzia, poi negli anni Novanta cambiò settore diventando la titolare della tabaccheria di Via Veneto a pochi passi di Piazza San Domenico di Guzzman.

Graziella era molto amata da tutti, sempre gentile e sorridente. Solare e con tanta speranza nel cuore. La sua scomparsa è stata improvvisa, conduceva una vita sana e molto attiva.

"Era instancabile, ha sempre lavorato con grande dedizione" la ricorda il figlio Andrea che sulla sua pagina social la ricorda come una mamma generosa con i suoi figli e con tutti gli altri. Una persona speciale sempre con il sorriso.