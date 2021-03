Malore improvviso, addio a Raffaello Borsi

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Raffaello Borsi, scomparso a 48 anni. Una morte improvvisa, per un malore che ha gettato nello sconforto coloro i quali lo hanno conosciuto, apprezzato e che con lui hanno condiviso momenti di spensieratezza. Raffaello amava la vita e per un periodo, oltre a quello passato da bagnino, ha provato a intraprendere la carriera dello spettacolo partecipando alle audizioni dell'edizione del 2006 del Grande fratello.

Una vita spezzata e tanti ricordi, tra questi anche quello del consigliere comunale Marco Raffaelli che dedica all'amico un pensiero: "Ciao Lello. Nei nostri anni di spensieratezza, tra una partita al campetto, un panino all’alimentari, un giro in bicicletta, quante risate che ci hai regalato".