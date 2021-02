Malore fatale in Via Napoli, muore una donna

La Spezia - Si è accasciata a terra e non si è più ripresa. Tragedia in centro alla Spezia, in Via Napoli, dove una donna di 66 anni sarebbe stata colta da un malore fatale. Il fatto risale al tardo pomeriggio di oggi. Vista la situazione numerosi testimoni hanno avvertito il 118 che con Delta 1 e i soccorritori della Pubblica assistenza della Spezia, in pochi minuti, hanno raggiunto il quartiere Umbertino. Disperate le manovre rianimatorie, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri in attesa del medico legale.