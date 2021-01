Malore fatale alla stazione ferroviaria di Manarola, addio a Carlo De Franchi

La Spezia - Malore fatale per un 77enne a Manarola. L'uomo, Carlo De Franchi conosciuto da tutti come Carlone, era seduto su una panchina e non rispondeva ad alcun richiamo. L'episodio risale alle 8 di questa mattina quando un compaesano lo ha visto seduto con il bastone in mano. Il conoscente ha capito che qualcosa non andava, si è avvicinato e ha notato che l'anziano non parlava. Il giovane non si è perso d'animo, quindi, ha dato l'allarme e ha chiamato il 118.

In quei momenti concitati è arrivato anche un addetto delle pulizie della stazione e poco dopo anche altri passeggeri, scesi da un altro convoglio, si sono prestati per dare una mano. Disperate le manovre rianimatorie. Purtroppo, nonostante l'arrivo dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine.

Carlo De Franchi era una figura molto amata dall'intero borgo di Manarola. Era in pensione da una decina d'anni e non si risparmiava nel dare una mano a chi lo chiedeva. Quanti lo hanno conosciuto, lo ricordano con affetto per il suo "Buongiorni". Sempre allegro e sorridente era attivissimo nella vita in sagrestia della chiesa del borgo. Si occupava sempre della recita dei rosari, di suonare le campane e di assistere i parroci durante le funzioni. Da tutti viene ricordato come una figura di riferimento e oggi, con la sua dipartita, tutta Manarola è più triste.