La Spezia - Traffico a rilento in Via Sarzana per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14.30. Stando a quanto si apprende, un automobilista avrebbe accusato un malore rimandendo coinvolto in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i soccorritori. Poco prima delle 15 i sanitari erano ancora impegnati nei soccorsi. Sul tratto è stato istituito il traffico a senso unico alternato.



Notizia in aggiornamento