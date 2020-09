Mai così tanti positivi a Spezia, siamo a 573

La Spezia - Il consueto bollettino diffuso dalla Regione racconta che sono ben 93 i contagiati da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore nello Spezzino. I casi attualmente positivi nella nostra provincia - 'scalfiti' dai guariti - diventano 573 (+89), numero mai raggiunto: il massimo era stato 500, toccato lo scorso 12 aprile. Un incremento notevole che conferma il trend purtroppo infelice avviatosi da giorni, un andazzo che ha fatto infaustamente guadagnare allo Spezzino la ribalta nazionale. I nuovi contagi spezzini sono 47 casi confermati, 1 accesso ospedaliero, 45 da attività di screening. A livello ligure si segnalano poi altri 21 positivi, un paio in Asl 2 e 19 in Asl3.



Gli ospedalizzati al San Bartolomeo, l'ospedale dedicato ai casi Covid-19, aumentano di una unità, passando da 65 a 66, sempre con 6 terapie intensive. Poche manciate i ricoverati (in totale 36) nelle altre Asl della regione. Sono 1.801 in Liguria le persone in sorveglianza attiva a causa di contatti con positivi, di queste 716 in Asl5 (+109), numero più alto di tutta la regione. I guariti raggiungono quota 7.914 (+17), i deceduti restano a 1.579, i tamponi eseguiti salgono a 259.510 (+2.966). Sono infine 819 (+30) i liguri in isolamento domiciliare.