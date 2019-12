Magra e Vara in deflusso, Spezzino in arancione

La Spezia - Si è chiusa a mezzanotte l’allerta rossa anche sul levante regionale: per la prima volta quest’anno l’intera regione è stata interessata dalla massima criticità prevista. L’intensa e strutturata perturbazione che ha attraversato la Liguria in circa mezza giornata ha sviluppato diversi effetti meteorologici. Mareggiata in corso, prima di una pausa domani e un nuovo aumento del moto ondoso nella notte seguente, che porterà domenica a una importante mareggiata soprattutto sulle coste di centro levante: un fenomeno cui prestare la massima attenzione e che descriveremo meglio domani, insieme alle valutazioni del passaggio perturbato sullo spezzino previsto nella serata di sabato.



Questa notte, comunica Arpal, ancora possibili rovesci, più probabili a levante: adesso allerta gialla su E (entroterra dalla Valle Scrivia alla Val d’Aveto), arancione su C da Portofino a Sarzana, per il deflusso dei grandi bacini Entella, Vara e Magra, seguita da una gialla per possibili residui rovesci domani mattina dalle 8 alle 12. In corso (mezzanotte e mezza) sporadiche precipitazioni. Magra e Vara non hanno raggiunto il livello di guardia.