Made in Italy fasullo su merce cinese, bloccata prima di raggiungere Brescia

La Spezia - Nell’ambito della costante attività di repressione dei traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Ufficio delle Dogane della Spezia, hanno individuato e fermato all’interno di un container proveniente dalla Cina 5.564 accessori per il bagno di vario tipo (portasalviette, portasapone, ecc.) recanti una falsa indicazione di origine. La merce di origine cinese, destinata ad una azienda bresciana e già condizionata per la vendita al minuto, era infatti contrassegnata da una etichetta raffigurante la bandiera italiana accompagnata dalla scritta “Made In Italy” e “Fabbricato in Italia”. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato presso la locale Procura della Repubblica per i reati di falsa indicazione di origine e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La merce, a seguito nulla osta del Magistrato procedente, è stata successivamente regolarizzata.