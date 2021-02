Ma quale fine dell'inverno: adesso arriva quello vero. Weekend a zero gradi

La Spezia - Martedì 9 febbraio si apre con cieli molto nuvolosi al mattino costellati da deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata aspettiamoci altre piogge e rovesci anche temporaleschi che si allungheranno sino alla giornata di domani mentre giovedì il cielo tornerà improvvisamente sereno anche se soltanto per quel giorno. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.2°C, la minima di 9.5°C, lo zero termico si attesterà a 1662m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare molto mosso.



Ma aspettiamoci però un cambiamento radicale a partire da venerdì quando il freddo, quello che ancora non avevamo assaggiato in questo inverno giunto ormai alla fase piena, arriverà in Liguria direttamente dalla Siberia. Insomma, aspettiamoci gelate consistenti già dalla giornata di sabato quando le minime toccheranno i 0°: non sarà un fenomeno di passaggio ma occuperà tutta la settimana ventura. Le temperature quasi primaverili di questi giorni insomma sono agli sgoccioli: i metereologi chiamano Burian, il gelido vento siberiano che raggiungerà il Mediterraneo dai Balcani una volta che la barriera dell’alta pressione dell’area nord africana e del sud europeo, dovrà soccombere.