Lutto per la morte del volontario Gesualdo Spitale. Il ricordo commosso della Croce Rossa

La Spezia - Il mondo del volontariato della Croce rossa della Spezia piange la scomparsa di Gesualdo Spitale, 68 anni, che ha perso la sua battaglia contro una malattia che lo attanagliava da tempo. I funerali si terranno domani pomeriggio, 27 ottobre, nella Cripta di Cristo Re alla Spezia.

In dieci anni all'interno della Cri spezzina si era distinto in numerosi servizi e aveva avuto anche alcuni riconoscimenti, in particolare, nel 2017 quando con la sua squadra a Cicagna si classificarono primi nelle gare di primo soccorso. Non solo, nel 2016 quando Exodus per le menzioni speciali premiò l'accoglienza ne venne riconosciuto l'impegno assieme a tutta l'associazione. Gesualdo Spitale condivideva con la moglie la missione del volontariato e nel tempo si era specializzato nei soccorsi in ambulanza, nei servizi per le grandi emergenze e nell'assistenza per le partite dello Spezia calcio all'Alberto Picco dove possono accedere solo volontari specializzati.

Per la Cri non era solo un volonario ma una figura importante sulla quale si poteva fare sempre affidamento. "Era gioviale, sempre sorridente - lo ricorda il presdiente De Angelis - era capace di infondere sempre la forza giusta". Sui social network, dalla pagina della Cri, si legge: " Oggi per la #CroceRossa della Spezia è una giornata di lutto. Dopo una grave malattia si è spento il nostro Volontario Gesualdo Spitale. Per noi tutti era Aldo, non soltanto un collega di lungo corso e una colonna del nostro Comitato, ma una persona speciale che ci ha accompagnato in tante nostre attività con la sua simpatia, il suo sorriso, la sua grande competenza e una gentilezza fuori dal comune. Il presidente, il consiglio direttivo, i volontari e i dipendenti della Cri Spezia si stringono con affetto alla moglie Roberta e a tutta la sua famiglia".