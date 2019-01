Lutto nella stampa spezzina, addio al collega Gianluca Solinas

Per anni fu giornalista del quotidiano Gazzetta della Spezia. Recentemente aveva cominciato a scrivere guide per la casa editrice Polaris.

La Spezia - Un simpatico e vivace volto dell'informazione locale, al quale piaceva raccontarsi. E' questa, forse, la definizione migliore del collega giornalista e scrittore Gianluca Solinas, 53 anni, che questa notte ha posato la penna per l'ultima volta.

Gianluca ha affrontato con tenacia fino all'ultimo alcuni problemi di salute che, come nelle peggiore delle storie, l'hanno avuta vinta.

Solinas amava la musica, viaggiare, era rimasto stregato dalla Thailandia. Nella sua vita, come raccontava lui stesso, era stato un po' di tutto: organizzatore di eventi, dee jay, giornalista, scrittore e più di tutti "curioso".

Era iscritto all'elenco dei pubblicisti dal 2014. Puntuale a tutti gli eventi e le presentazioni, il suo rapporto con i colleghi andava al di là della formalità. Era un grande ascoltatore e aveva sempre un sorriso pronto per tutti.

Per circa sei anni, fino al 2018, è stato una delle firme di punta del quotidiano online Gazzetta della Spezia. Posati i panni da giornalista e le attrezzature video si è dedicato alla sua passione più grande oltre il viaggio: la scrittura.

Recentemente aveva avviato una collaborazione con la casa editrice Polaris per la quale aveva pubblicato una guida dedicata all'amata Thailandia. Ed è proprio lì che Gianluca amava tornare. Come viene descritto in una breve biografia di Polaris: "E' innamorato della cultura thai, dei modi gentili e dei sorrisi la mattina presto".

Alla famiglia e ai colleghi di Gazzetta della Spezia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.