Lutto nel mondo del commercio, muore Luisa Gherardi

La Spezia - Lutto nel mondo del commercio. E’ mancata all’età di 91 anni Luisa Gherardi storica fondatrice del negozio di abbigliamento “Helle Boutique”. AL cordoglio si unisce anche Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia che si stringe attorno al dolore di Elisabetta Gabarello, storica associata di Confcommercio, nonché membro del consiglio direttivo, per la perdita della mamma Luisa Gherardi.



Fu proprio Luisa Gherardi, nel 1970, a fondare lo storico negozio di Via Veneto “Helle Boutique”, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anno di attività.



A Elisabetta e alla figlia Carolina giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la Confcommercio.