Lutto in città, muore Lorenzo Venturotti

La Spezia - Lutto nel calcio dilettantistico spezzino. E' venuto a mancare Lorenzo Venturotti. Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, tra questi anche il ricordo della società sportiva Usd Don Bosco Spezia Calcio.

"E' il padre di un nostro giocatore e per anni consigliere della nostra società - si legge -. Di lui ricordiamo l estrema disponibilità, apertura, competenza e amore per il calcio. La società, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo , si unisce e si stringe al dolore della famiglia a cui vanno le nostre piu' sentite condoglianze per l irrimediabile perdita".