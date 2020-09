Lutto in città, muoiono Piera Risi e Ilvano Sambo

La Spezia - Profondo lutto in città. Sono scomparsi a pochi giorni di distanza Piera Risi, 76 anni e Ilvano Sambo 81. Una notizia terribile per il figlio Marco che ha perso così entrambi i genitori. Ad esprimere parole di profondo cordoglio la Cna della Spezia: “Ci stringiamo al dolore di Marco Sambo per la perdita di entrambi i genitori. Alla notizia della definitiva perdita della sua amata Piera, alla quale era unito da oltre 52 anni di matrimonio, Ilvano ha perso le sue ultime forze e l'ha così raggiunta. La confederazione nazionale dell'artigianato e piccola e media impresa della Spezia abbraccia il profondo lutto del figlio Marco, artigiano e membro del direttivo dell’associazione”.

I funerali si svolgeranno domani, sabato, nella chiesa di Ceparana alle ore 10.30.