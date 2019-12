Lutto in città, è morto Arnaldo Granella

La Spezia - La Spezia piange Arnaldo Granella. Per molti anni presidente provinciale e regionale dell'Unione degli impiantisti e membro della presidenza nazionale, è stato un dirigente Cna che negli anni con passione e competenza ha saputo rappresentare in tutte le situazioni la categoria. L'associazione di categoria di Via Padre Giuliani si unisce al dolore della famiglia Granella. Anche per la confederazione nazionale dell'Artigianato e piccola e media impresa della Spezia è una grande perdita. Granella è stato un dirigente della Cna delegato anche a livello nazionale per la categoria degli installatori e impiantisti. Sempre informato e disponibile, era un punto di riferimento per tanti giovani colleghi. Cna La Spezia lo ricorda con affetto e ammirazione per il profondo senso d'appartenenza e la competenza che ha donato all’associazione, e porge le più sentite condoglianze alla famiglia.