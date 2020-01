Lutto al Pacinotti, addio al professor Mauro Giocondi

La Spezia - Lutto nel mondo della scuola per la morte del professore Mauro Giocondi, per decenni pilastro dell'istruzione spezzina. Giocondi è mancato nei giorni scorsi all'età di 90 anni. Tanti gli studenti, che frequentavano il liceo Pacinotti della Spezia tra gli anni Ottanta e Novanta, che hanno imparato l'inglese con il suo linguaggio che sapeva mescolarsi, talvolta, anche con il dialetto. Era comunque un uomo tutto d'un pezzo, con un senso dell'umorismo all'inglese, molto rigoroso accompagnato da profondi occhi celesti.

Il professor Giocondi viveva a Marola e talvolta non disdegnava il fresco del Cerreto. Raramente dimenticava i suoi studenti e capitava che se ne incontrasse uno per pura casualità chiedesse cosa avesse combinato il vicino di banco, oppure l'intera classe.

La notizia, che ha cominciato a girare anche sui social da questa mattina, ha fatto riaffiorare i ricordi tra tanti studenti che lo hanno conosciuto. In alcuni raccontano di veri e propri "tormentoni" legati alla figura del professore, capace di anticipare la fine del programma e cominciare già quello dell'anno successivo.

In tantissimi lo ricordano per le battute su "Kent", contea londinese, e "Can't" relativo alla pronuncia inglese e americana. Oppure per aiutare gli studenti chiedeva loro come avrebbero potuto spiegare ad un alieno una parola oppure un concetto.

Le esequie si terranno giovedì 23 gennaio alle 15 nella chiesetta dell' Acquasanta.