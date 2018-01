Lutti nel laicato cattolico

La Spezia - Nel giro di pochi giorni sono venuti a mancare, alla Spezia e in provincia, tre figure appartenenti a quel laicato cattolico che, nel corso dei decenni, tante testimonianze ha dato nel mondo sociale e del lavoro. Si tratta di Franco Lorusso e di Faustino De Nevi, entrambi ex sindacalisti Cisl, e di Fausto Antonelli, già dirigente dei gruppi giovanili cattolici e poi a lungo dirigente dell’Oto Melara. Lorusso, che aveva ottantasei anni, è stato per molti anni responsabile provinciale della categoria Cisl dei lavoratori statali, una delle più numerose e sindacalmente attive in una provincia che contava sia l’Arsenale militare sia numerose realtà del pubblico impiego. Andato in pensione negli anni Novanta, Lorusso si era dedicato all’Adiconsum, fondando in provincia la struttura Cisl a tutela dei consumatori, con molte iniziative la cui eco si era avuta anche a livello nazionale. I funerali sono stati celebrati in Santa Maria Assunta dall’abate parroco monsignor Ilvo Corniglia, che ha ricordato il lungo impegno di Lorusso a difesa dei diritti delle persone e delle famiglie, oltreché dei posti di lavoro. A Rio di Sesta Godano si sono svolti invece, celebrati da don Mario Perinetti e da don Elio Bertoni, i funerali di De Nevi, spentosi all’età di novantadue anni. Negli anni Settanta aveva fatto parte della segreteria provinciale della Cisl durante la gestione di Emilio Paita, ma in precedenza aveva svolto attività politica nella Dc del suo comune, risultando eletto più volte in consiglio comunale. Tra i suoi cinque figli, Paolo è molto conosciuto come apprezzato scultore ed editore di molte opere sulla cultura locale. I funerali di Antonelli si sono svolti nella sua parrocchia di Mazzetta, celebrati dal parroco don Sergio Lanzola. Sin da giovane era stato presente nella Gioventù italiana di azione cattolica, quindi nella Federazione universitaria e, infine, nell’Unione professionale degli imprenditori e dirigenti, nella quale da diversi anni ricopriva alla Spezia la carica di vice presidente. Malato da tempo, è stato assistito con dedizione esemplare dalla moglie Maria Grazia e dai familiari, ai quali è sempre stato molto legato.