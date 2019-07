Ludopatia a portata di smartphone, i primi contatti con il gioco d'azzardo è a 13 anni

La Spezia - Il primo contatto con il gioco d'azzardo per alcuni giovanissimi spezzini è avvenuto in fase pre adolescenziale, per la precisione a 13 anni. E' questo un altro dato emerso dalla relazione della sezione Giovani della Croce rossa della Spezia che cerca di mettere in guardia anche gli adulti su fenomeni, legati alle nuove tecnologie, e che possono influenzare negativamente le vite dei più giovani.

"Il fenomeno con la larga diffusione degli smartphone - hanno spiegato Fabio Dardengo e Lorenzo Cuciniello, Giovani della Croce Rossa della Spezia - è degli ultimi anni. Sempre più spesso i ragazzi non si scollano dal cellulare e spesso li utilizzano senza alcun controllo. In questo modo riescono ad accedere, con falsi account oppure con un'età che non corrisponde a quella reale, a siti come quelli del gioco d'azzardo".

"Anche sui social - hanno proseguito - i ragazzi non hanno più interazioni dal vivo e questo può sfociare anche in situazioni estreme. Alla Spezia abbiamo avviato anche un'iniziativa per l'utilizzo corretto dei social network. Sarebbe importante anche poter agire sui genitori che svolgono per primi i ruolo di educatore. Il web è pericoloso. Vorremmo poter realizzare anche una campagna di sensibilizzazione anche per i genitori".