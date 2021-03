Lotta alle rapine, videosorveglianza dei negozi collegata alle forze dell'ordine

Anche alla Spezia si attiva il "Protocollo d’Intesa per la legalità e la sicurezza in materia di videoallarme antirapina". La firma con le associazioni di categoria.

La Spezia - Le telecamere di videosorveglianza all'interno dei negozi collegate direttamente alle centrali operative delle forze di polizia. A sancirlo un protocollo firmato questa mattina in prefettura alla spezia alla presenza di Maria Luisa Inversini e dei rappresentanti delle associazioni di categoria Gianfranco Bianchi di Confcommercio e Alessandro Ravecca di Confesercenti.



Con il nuovo protocollo, i sistemi di nuova installazione e quelli già presenti potranno essere integrati con le forze dell'ordine rivelandosi uno strumento utile in caso di rapina. La denominazione dell'accordo è "Protocollo d’Intesa per la legalità e la sicurezza in materia di videoallarme antirapina". "Il documento - si legge in una nota della Prefettura della Spezia -, che costituisce attuazione del Protocollo nazionale a livello locale, si prefigge lo scopo di elevare gli standards di sicurezza degli esercizi commerciali, valorizzando delle soluzioni tecnologiche che consentono una più veloce interconnettività dei sistemi di allarme, installati presso gli esercizi commerciali, con le centrali operative delle Forze di polizia".



“Un contesto di legalità e sicurezza è il presupposto per garantire il principio della libertà di impresa - ha dichiarato la Prefetta - e contribuire ad un sano sviluppo del mercato, volto al benessere della collettività attraverso un’economia aperta e competitiva”.