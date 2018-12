Lotta alla contraffazione, novemila oggetti sequestrati dalla Finanza

Il bilancio a pochi giorni dalla fine del 2018

La Spezia - Nel periodo a ridosso del Natale ed in questi giorni di fine anno, i Reparti della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito una serie di controlli negli esercizi commerciali al fine di riscontrare la conformità e la sicurezza dei prodotti in vendita.



L’operazione si inserisce nell’ambito del “Dispositivo operativo a contrasto della contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato”, predisposto dal Comando Provinciale della Spezia, rivolto a contrastare i fenomeni di vendita di prodotti recanti marchi, certificazioni o indicazioni di provenienza contraffatti ovvero insicuri, in quanto non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea, nonché forme di abusivismo commerciale organizzato.

Alla Spezia nei giorni antecedenti il Natale, i finanzieri del Gruppo hanno eseguito diversi controlli in negozi gestiti da cittadini di etnia cinese che hanno fatto rinvenire circa 8.000 prodotti - tra i quali articoli di bigiotteria, giocattoli e materiale elettrico - sprovvisti delle previste prescrizioni sulla normativa europea della sicurezza dei prodotti. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro, mentre all’imprenditore è stata elevata una sanzione amministrativa.

A Sarzana, i militari della locale Compagnia sono intervenuti presso alcuni grandi centri commerciali gestiti da cittadini cinesi localizzati sulla Variante Aurelia.

Nel corso degli accessi, sono stati rinvenuti circa 600 prodotti tra i quali numerosi accessori e addobbi natalizi anche destinati all’infanzia, sprovvisti della etichettatura di composizione o con etichettatura non conforme alle normative previste dalla Unione Europea e dal Codice del Consumo.

Va ricordato che il commercio di prodotti non sicuri e contraffatti non solo mette in pericolo la salute dei consumatori ma anche sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.