Lotta all'evasione fiscale, il Comune diventa sentinella contro i furbetti

La Spezia - Il Comune della Spezia diventa "sentinella" nella lotta all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza mette a disposizione una piattaforma informatica dove il Comune invierà le sue segnalazioni e l'Agenzia delle Entrate farà partire gli accertamenti. Il cerchio poi si chiuderà con la Guardia di Finanza il recupero delle tasse evase che torneranno nelle casse del Comune.

Questo avverrà con la firma del protocollo, avvenuta in mattinata a Palazzo civico, tra Comune della Spezia, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Hanno partecipato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Colonnello Massimo Besassi, comandante provinciale della Guardia di Finanza e il direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate Luca Montobbio.

ll protocollo sarà quindi uno strumento operativo che consentirà soprattutto al palazzo civico di collaborare e partecipare alle azioni contro l'evasione fiscale unitamente ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Così si intende perseguire finalità comuni di contrasto all'evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini. Il protocollo rappresenta quindi un valido strumento operativo che consentirà ai 3 enti di collaborare in maniera attiva incrociando dati e mettendo al servizio le proprie competenze. L'accordo ha la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

"Il protocollo -ha dichiarato il sindaco Peracchini - mette a sistema gli enti per contrastare l'evasione fiscale. E' chiaro che noi abbiamo l'interesse che tutti i cittadini contribuiscano in modo proporzionato al proprio reddito per mantenere i servizi che il Comune eroga. E' importante collaborare per garantire l'equità. Di fatto è un 'calcio' a chi fa il furbo' e a chi vuole fregare il prossimo. Chi fa il proprio dovere non deve temere nulla".

Il Comune della Spezia collabora con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della Spezia e con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia e reparti dipendenti nello svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi statali. A tal fine potrà avvalersi anche di società ed enti partecipati o incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi locali; redige e trasmette le segnalazioni qualificate relative ad una delle sottocategorie previste per ognuno dei seguenti ambiti d'intervento commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, beni indicativi di capacità contributiva. Partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, fornendo informazioni che possono essere utilizzate per l'accertamento dei tributi erariali indicati nel Decreto ministeriale del 23 marzo 2011; - indica i dati, i fatti, gli elementi rilevanti e ogni idonea documentazione relativa ai soggetti passivi fiscalmente domiciliati nel Comune della Spezia, in relazione alle segnalazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.



L'Agenzia delle Entrate della Spezia garantisce la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Organizza dei tavoli tecnici periodici con la Guardia di Finanza per lo sviluppo di eventuali segnalazioni pervenute tramite la procedura SIATEL che richiedano un maggior approfondimento anche mediante attività ispettive/investigazioni da esperirsi sul territorio a cura della Guardia di Finanza. Organizza, in relazione ai fabbisogni formativi rappresentati dal Comune, incontri specifici su percorsi metodologici d'indagine, finalizzati alla efficiente ed efficace predisposizione delle segnalazioni qualificate.

"L'Agenzia delle Entrate - ha spiegato Luca Montobbio direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate della Spezia - darà le gambe all'attività di accertamento di fatti elusivi ed evasivi dell'imposta. Noi crediamo fermamente in questo protocollo e sulla collaborazione del Comune della Spezia perché ci puà fornire delle segnalazioni mirate e che ci consentano di massimizzare l'efficacia della nostra attività di accertamento. La collaborazione con il Comune è già stata instaurata da alcuni anni e già in passato ha dato buoni risultati. Possiamo essere ancora più mirati".



Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia, garantisce la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività oggetto del protocollo, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Organizza tavoli tecnici formativi di concerto con l'Agenzia delle Entrate a favore del personale in servizio del Comune, al fine di meglio delineare e qualificare eventuali fattispecie che possano essere oggetto di segnalazione.

"I primi risultati di questo protocollo - ha spiegato il colonnello Benassi - si vedranno entro un anno. I denari recuperati dalle attività rientreranno nelle casse del Comune e non saranno vincolati nel riutilizzo. Ci sono alcune regioni più virtuose come l'Emilia Romagna e la Lombardia dove i Comuni già da anni segnalano. Ad esempio nel 2015 il ritorno a livello di tutte le amministrazioni che si erano attivate è stato di 99milioni di euro. Milano è già sul milione di euro recuperato solo dalle segnalazioni analoghe a quelle del protocollo".