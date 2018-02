Locali centro storico e Umbertino, serata di controlli

La Spezia - Due mini market sanzionati e tre persone invitate a regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale. È questo il bilancio del controllo sul territorio messo in atto dalla questura e dalla task force composta da Polizia di Stato, Polizia municipale, ispettorato del lavoro e dal nucleo dell'Asl5 che si occupa di igiene alimentare.

Nel corso dei controlli di ieri sera sono state battute le zone del centro storico e dell'adiacente quartiere Umberto I. Nel caso dei minimarket i gestori, tutti bengalesi e dominicani, rischiano sanzioni dai 300 ai mille euro di multa. Per quanto riguarda gli avventori di un altro locale della zona dell'Umbertino in tre sono stati trovati senza permesso di soggiorno: dovranno dunque recarsi in questura per regolarizzare la loro posizione. In caso contrario scatterà il reato di clandestinità. Il nucleo dell'Ispettorato del lavoro invece sta valutando situazioni di sospetto lavoro nero e irregolarità contrattuale riscontrate in alcuni locali del centro.