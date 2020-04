Lo spaccio al tempo del coronavirus continua

La Spezia - In un momento come questo dove in giro transita poca gente, dove le auto cadenzano i loro passaggi in tempi dilatati, i comportamenti sospetti emergono in tutta la loro evidenza. E così i carabinieri della compagnia della Spezia, nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio nel quartiere umbertino, hanno denunciato ia piede libero un giovane 25enne, senza fissa dimora, originario del Bangladesh: inutile il tentativo di nascondersi dietro il muretto di un cortile alla vista della pattuglia che aveva già preso di mira il giovane. D'altro canto non sono mancate le segnalazioni dai cittadini residenti nel quartiere che lamentano movimenti sospetti: e così il giovane è stato trovato in possesso di 5,2 grammi di marijuana, conservata in un involucro di fortuna ricavato da un foglio di carta. Assieme alla sostanza stupefcaente sono stati trovati circa 300 euro in contanti che, dato il fatto che il giovane non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, sono stati considerati provento di attività illecita e, quindi, posti sotto sequestro unitamente alla sostanza stupefacente.



Dovrà perciò rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio nel quartiere umberto i della Spezia, i carabinieri di Mazzetta hanno segnalato all’autorità prefettizia, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani, un italiano 29enne e un romeno 31enne. Sottoposti entrambi a controllo, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 0,25 grammi e 0,35 grammi di marijuana. Per loro è scattata la segnalazione anche per la violazione del dpcm del 25 marzo 2020 in quanto, senza giustificato motivo, erano fuori dalle rispettive abitazioni e dovranno pagare una sanzione amministrativa pari a 400,00 euro a testa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno segnalato alla prefettura, quale assuntore di sostanza stupefacente, un 22enne tunisino, controllato sempre quartiere umbertino e trovato in posesso di 5 grammi di marijuana.