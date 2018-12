Lo scooter lo lascia a piedi, torna a casa con una denuncia per ricettazione

Un 22enne è stato fermato dalla Polizia. In tasca aveva anche una pinza. Oggetto e pinza sono stati sequestrati.

La Spezia - Gironzolava in sella a uno scooter rubato lo scorso ottobre e per lui sono scattati immediatamente i guai. E' accaduto nella giornata di ieri, nella zona di Via Fontevivo e il protagonista della vicenda è un tunisino di 22 anni.

Il giovane è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato mentre spingeva uno scooter Scarabeo blu. Il ragazzo era una vecchia conoscenza dei poliziotti, per ricettazione e spaccio di stupefacenti, e proprio questo motivo lo hanno fermato.



Dagli accertamenti è emerso che lo scooter che lo aveva lasciato a piedi era il provento di un furto compiuto il 25 ottobre. Oltre ad essere in possesso di un ciclomotore rubato, il 22enne aveva in tasca anche una pinza in ferro, probabilmente utilizzata per mettere in moto il mezzo. Per il giovane è scattata immediatamente una denuncia per ricettazione e detenzione di oggetti atti allo scasso.