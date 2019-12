Lo Spezzino attende le piogge, domenica di tepore a Levanto

La Spezia - Continuano le piogge diffuse che interessano da questa mattina gran parte del territorio regionale. Arpal spiega che solo il Levante è stato finora in parte risparmiato ma le precipitazioni stanno iniziando anche in questa zona. Si tratta di precipitazioni generalmente di intensità debole (ovvero con cumulata oraria fino a 10 millimetri), localmente moderata (tra 10 e 30 millimetri). A Camogli, tra le 13.30 e le 14.30 cumulati 17.6 millimetri in un’ora (7.4 in 15 minuti) mentre nell’ultima ora Cichero (San Colombano Certenoli, Genova) ha raccolto 10.8 millimetri in un’ora. Da segnalare anche la neve lungo il tratto autostradale appenninico tra il cuneese e il savonese, zona in cui, in quota il nivometro di Monte Settepani (oltre 1300 metri nel comune di Osiglia) segnala un accumulo di una quindicina di centimetri.



Sulle 12 ore da segnalare 57.2 millimetri a Davagna (Genova), 54.2 a Bargagli (Genova), 53.6 ad Airole (Imperia), 52.4 a Rocchetta Nervina (Imperia), 50.2 a Genova Quezzi, 47.4 a Fallarosa (Torriglia, Genova), 46.2 a Ognio (Neirone, Genova).

Le precipitazioni hanno provocato risposte soprattutto nei bacini medi e grandi dei corsi d’acqua monitorati di Ponente e del centro con livelli nelle ultime ore in lenta salita.



I venti sono in rinforzo, settentrionali sul centro Ponente, di libeccio a Levante con raffiche che hanno toccato, in costa, 77.8 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e sui rilievi 86.8 a Casoni di Suvero (La Spezia).



La temperatura massima di giornata arriva da Levante con 16.2 a Levanto (La Spezia) mentre, alle 18.30, è sempre Levanto a segnare il valore più alto con 15.7 mentre Monte Settepani segna -2.2. Nella città capoluogo di provincia queste le temperature attuali: Genova Centro Funzionale 8.1, Savona Istituto Nautico 6.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 11.4, La Spezia 13.9.



Nelle immagini la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime 12 ore e la mappa Omirl con le stazioni di rilevamento che indica dove si sono in atto piogge e la loro entità.