Litigano in strada con un tubo di metallo, paura nell'Umbertino

La Spezia - Una lite con un ferro tubo utilizzato come arma, preso da un cantiere e finita con due denunce ieri nell'Umbertino. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri quando due spezzini 35enni sono venuti alle mani per futili motivi e il tempestivo intervento della Polizia municipale, a più riprese, ha messo la parola fine alle preoccupazioni dei numerosi testimoni presenti in zona.

La lite tra i due è cominciata poco dopo le 18.30 quando hanno cominciato a discutere e uno dei due contendenti ha strappato una bottiglia di mano all'altro cercando di colpirlo. I due sono stati separati dagli agenti presenti sul posto impegnati nei controlli di routine e si sono allontanati.

Alle 20 circa però i due, già noti alle forze dell'ordine, si sono riavvicinati e hanno ricominciato a bisticciare animatamente. Come se non bastasse uno dei litiganti si è impossessato di un tubo in ferro che ha utilizzato per colpire l'altro. Anche in questo caso è stata la Municipale a fermarli mentre nella piazza molti testimoni si erano già allarmati e impauriti per la ripresa della violenta lite. I due uomini, spezzini di 35 anni, sono stati bloccati definitivamente e sono scattate le denunce per entrambi.

L'uomo in possesso del tubo è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, l'altro è stato deferito perché è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare a casa della compagna. Quest'ultimo verrà segnalato anche alla questura per possibili e ulteriori restringimenti della libertà personale. Il tubo utilizzato per il tentativo di aggressione è stato sequestrato.