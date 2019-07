Litiga in stazione e dal terminale emergono una sfilza di reati contestati

La Spezia - Quando erano da poco trascorse le 15 di ieri pomeriggio, in occasione del consueto servizio di vigilanza operata presso la stazione centrale, una pattuglia degli agenti della Polizia Ferroviaria ha individuato un soggetto, classe 1979, che si era reso protagonista poco prima di un acceso diverbio con un cittadino extracomunitario. Un alterco che si è da subito dimostrato "lieve" e fortunatamente senza conseguenze alcune ma scorrendo il terminale, durante l'operazione di identificazione, spuntava qualcosa di inaspettato: a carico dell'uomo, italiano, pendeva infatti una nota di cattura per l'esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi emesso il 2 luglio, quindi pochi giorni fa, con il quale veniva disposta l'immediata carcerazione per l'espiazione di una pena di 3 anni e due mesi di reclusione.



Che cosa gli viene contestato? In realtà la "sfilza" di reati accusati è piuttosto lungaSimulazione di reato, falsa attestazione a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e percosse, lesioni personali e procurato allarme presso l'autorità. Il soggetto pertanto è stato trasferito alla locale casa circondariale.