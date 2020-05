Lite tra conoscenti, un 37enne riceve una coltellata alla spalla

La Spezia - Nel corso della mattinata di ieri 1° maggio, sono stati effettuati servizi di controllo del territorio da parte di equipaggi della Squadra Volante e dei Poliziotti di quartiere della Questura, coordinati dal Dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con particolare riguardo al centro città e alla zona di viale Italia.

Situazione assolutamente tranquilla, con una maggiore presenza di frequentatori e numerose famiglie nel centro storico e in Passeggiata Morin, anche invogliate dalla bella giornata.

Nell’ambito del servizio, gli agenti hanno rivolto particolare attenzione ad un esercizio commerciale di viale Garibaldi, segnalato da alcuni cittadini per rumori molesti. Dal controllo effettuato sul posto, veniva accertata la presenza di quattro cittadini bengalesi, tutti indossanti mascherine e guanti, intenti a ripulire gli ambienti del ristorante di prossima apertura. Tuttavia, all’interno di un deposito nei pressi dei servizi igienici dell’esercizio commerciale, veniva riscontrata la presenza di persone non autorizzate che bivaccavano consumando birra, un 43enne ed un 24enne bengalesi residenti alla Spezia, che venivano sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.L. 19/2020. Sanzionato anche il titolare del ristorante, un 39enne bengalese.



Già nella tarda serata precedente, la Volante era intervenuta presso altro appartamento in Via Venezia, a seguito di segnalato litigio tra conoscenti, la cui esatta dinamica è tuttora in corso di approfondimento. Di questi, un uomo di 37 anni italiano veniva colpito da un fendente alla spalla per cui ricorreva a cure mediche presso il locale nosocomio e veniva refertato con 10 giorni di prognosi. Identificati gli altri tre uomini presenti nell’appartamento, di cui uno accompagnato in Questura nella notte e fotosegnalato a cura del Gabinetto di Polizia Scientifica.



Nella nottata gli operatori della Squadra Volante intervenivano a seguito di altra segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un appartamento di Via della Pianta. All’interno dell’abitazione vi erano più persone, che ascoltavano musica ad alto volume disturbando il vicinato, di cui 3 giovani donne domenicane che venivano sanzionate amministrativamente per violazione alle norme sugli spostamenti ed invitate a far rientro nei rispettivi domicili.