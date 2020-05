Lite in Via Monfalcone, donna in ospedale. Arriva la Polizia

La Spezia - Lite tra ex fidanzati in Via Monfalcone. Il bilancio è di una donna finita in ospedale per accertamenti e l'arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. Stando a quanto si apprende i fatti risalirebbero al tardo pomeriggio di oggi e molte persone sono state attirate dalla presenza delle forze dell'ordine e dell'ambulanza. Ad avere la peggio nella lite scoppiata tra due persone che avevano interrotto la loro relazione affettiva è stata la donna poi accompagnata in ospedale. Seguiranno approfondimenti da parte della polizia.