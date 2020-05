Lite fra ragazzi nel cuore del centro storico, uno riporta lesioni al volto

in Via Sapri

La Spezia - Impegnato nella gestione dei flussi di giovani nelle zone della movida, il personale di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ha monitorato i comportamenti in quella che è stata la prima serata di un weekend che si potrarrà un po' di più del solito, vista la festività di martedì 2 giugno, una presenza importante ma ordinata di persone nei dehor dei locali di maggior richiamo, risultati pressoché tutti bene organizzati, e nelle vie del centro. Tutto dunque nella sostanziale norma, a parte un episodio intorno alle 3 del mattino: nella centralissima Via Sapri le volanti della Polizia di Stato sono infatti intervenute per sanare un litigio tra giovani, sgomberando la strada. Una rissa fra ragazzi, tutti italiani, nella quale uno degli intervenuti ha anche riportato lesioni al volto. La dinamica dell'accaduto è comunque in corso di approfondimento da parte degli investigatori, che stanno sentendo i testimoni e analizzando le immagini della videosorveglianza.

E questa sera il dispositivo interforze coordinato dalla Questura che interessa i quadranti serale e, fino a cessate esigenze, quello notturno, sarà su strada con pattugliamenti automontati e appiedati nei tradizionali luoghi di ritrovo giovanile. E come detto accanto alla Polizia Municipale, opererà anche una task force attivata dal Comune e dalla Croce Rossa per attività di informazione sulle precauzioni anticontagio e prevenzione sanitaria.