Lite e coltellate in piazza Brin, un uomo sfregiato al volto

La Spezia - I Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno identificato e denunciato i protagonisti di una lite furibonda avvenuta nella prima serata di ieri nella quale entrambi i contendenti sono rimasti feriti. I militari sono infatti intervenuti in piazza Brin dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo con ferite da arma da taglio. Subito soccorso anche dal personale del 118 si è inizialmente rifiutato di fornire indicazioni utili all'identificazione del gesto ma, anche grazie alle testimonianze di alcuni cittadini presenti durante la lite, i Carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'autore delle lesioni. Un quarantenne originario di Sarzana che è stato rintracciato presso la propria abitazione dove sono stati rinvenuti il coltello utilizzato per l'aggressione – subito posto sotto sequestro – e una maglietta strappata e sporca di sangue. Secondo quanto ricostruito inoltre l'uomo sarebbe stato colpito al braccio con uno strumento ferroso e avrebbe reagito sferrando diverse colpi con un coltello da cucina prima di darsi alla fuga.

Lui dovrà rispondere, oltre che di porto abusivo di armi, anche di lesioni personali gravissime (determinate dallo sfregio permanente del viso) ed aggravate poiché commesse mediante l’uso di un’arma bianca.

L'altro uomo oltre alla ferita in faccia ha riportato anche lesioni sul dorso e l'infrazione delle ossa nasali per le quali è stata prevista la guarigione in una trentina di giorni. E' stato trattenuto in ospedale per maggiori accertamenti ma non versa in pericolo di vita. Anche lui dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate per aver inferto ferite con mezzo contundente.