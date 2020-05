Lite e bottigliata in testa in Piazza Brin, un uomo finisce in ospedale

La Spezia - Furiosa lite nel pomeriggio in Piazza Brin. Il diverbio, tra due cittadini extracomunitari, è scoppiato nelle vicinanze della fontana. D'un tratto un litigante ha afferrato una bottiglia di birra e l'ha spaccata in testa all'altro per poi scagliarglisi contro con estrema violenza. Immediato l'intervento della Polizia municipale già presente in piazza con una pattuglia. Non senza fatica gli agenti fermato i contendenti. Sul posto oltre ad altre 2 pattuglie è arrivata anche un'autoambulanza della Croce rossa che ha trasportato al pronto soccorso l'uomo ferito più gravemente. Gli agenti hanno identificato un Indiano di 44 anni ed un tunisino di 34 anni. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti per comprendere il motivo del violento litigio.