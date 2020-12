La Spezia - Lite con coltellata nei giorni scorsi in un campeggio a Cerreto Laghi. Protagonista una coppia di 30enni romeni residenti alla Spezia. L'acceso diverbio tra i due ha visto infine la donna ferire il compagno a una gamba con un coltello da cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi denunciato la donna per lesioni aggravate, e il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso. Per lui, dimesso nelle scorse ore, ferite guaribili in un paio di settimane.