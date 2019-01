Limitazioni al traffico su Aurelia e Cisa alla Spezia e Genova

La Spezia - Per consentire alla Società richiedente di effettuare la posa delle condotte fognarie, dal 14 gennaio lungo la statale 1 “Via Aurelia” sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra il km 486 e il km 489,400, nei territori comunali di Zoagli e Chiavari, in provincia di Genova.



La limitazione resterà in vigore sino all’ultimazione dei lavori, prevista per il 18 aprile.

Inoltre, da lunedì e fino al 15 febbraio sarà istituito il senso unico alternato sulla statale 62 “della Cisa” fra Ponzano Magra, nel comune di Santo Stefano di Magra, e l’abitato di Piano di Vezzano, nel comune di Vezzano Ligure, in provincia della Spezia. La limitazione sarà attiva dalle ore 9:00 alle ore 16:00, con esclusione dei giorni festivi, e consentirà i lavori di potatura e taglio della vegetazione lungo la carreggiata stradale.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.