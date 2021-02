Lieve risalita dei positivi nello Spezzino, stabile il numero dei ricoverati

La Spezia - Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.857 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.158 tamponi antigenici rapidi. Dei nuovi positivi, 51 sono residenti nello Spezzino. Attualmente i positivi totali in Liguria, riferisce il bollettino regionale, sono 5.810 (ieri erano 5.676), di cui 702 (+21) alla Spezia e provincia. Se gli attuali positivi salgono, scendono i ricoverati Covid positivi a livello regionale: sono 545 (-9), di cui 52 in terapia intensiva. In Asl 5 la situazione è pressoché invariata, con 4 ricoverati al Sant'Andrea (come ieri), di cui nessuno in terapia intensiva, e 91 (+1) al San Bartolomeo, di cui in terapia intensiva. 311 i guariti di giornata (si va verso i 68mila da inizio pandemia) e 7 i decessi di ricoverati in Liguria con positività al coronavirus, che arrivano a 3.615 da inizio pandemia. Si tratta di sei uomini tra i 66 e i 92 anni e di una donna di 88, cinque dei quali deceduti negli ultimi tre giorni, due a gennaio; i decessi sono avvenuti tra San Martino, Villa Scassi, Sanremo e Sestri Levante. I pazienti deceduti con positività al coronavirus negli ospedali spezzini restano 388. Sono infine 4.530 i liguri in isolamento domiciliare, su di 177 unità, e 6.642 quelli in sorveglianza attiva, di cui 6.642 in Asl5.