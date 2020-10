La Spezia - Punto giornalieri di Arpal su meteo e temperature. Continua la fase di tempo stabile fino sabato, e per questo anche il bollettino odierno non segnala nulla di particolare. Nella notte lieve rialzo termico, assoluto con la minima a +1.5 gradi centigradi e valori in costa variabili dai 12.6 gradi della Spezia ai 14.5 gradi di Savona, passando per i 14 gradi che questa notte hanno accomunato Genova e Imperia.