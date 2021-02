Lieve incremento di positivi, Sant'Andrea quasi 'pulito'

La Spezia - Sono 248 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3082 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 248, 41 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 751 positivi, 14 in più rispetto a ieri. Sono 5.966 i positivi a livello regionale, in aumento di 39 unità. Crescono gli ospedalizzati positivi al coronavirus in Liguria: attualmente sono 552 (+11 rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva. Due ricoverati in più al San Bartolomeo (che ne conta ora 82, di cui 4 in terapia intensiva), due in meno al Sant'Andrea, dove ne è rimasto uno solo (non in Ti). Il bollettino regionale, fonte dei dati appena illustrati, riferisce poi di 207 guariti nelle ultime 24 ore in tutta la Liguria. E purtroppo anche di altri decessi di pazienti con positività al Covid-19: si tratta di due uomini, di 79 e 90 anni, spentisi nella giornata di ieri al San Martino. Da inizio pandemia sono quindi 3.630 i decessi di pazienti Covid positivi ricoverati nelle strutture liguri; 392 di questi decessi si sono verificati negli ospedali spezzini. Il bollettino specifica infine che sono 4.831 i liguri in isolamento domiciliare, 171 in più rispetto a ieri, e 6.830 quelli in sorveglianza attiva, di cui 1.153 in Asl5.