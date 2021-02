Lieve crescita di positivi e ricoverati nello Spezzino

La Spezia - Sono 233 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.783 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.737 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 233, 63 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 775 positivi, 14 in più rispetto a ieri; mentre a livello regionale i positivi sono 5.357 (-4). Arrivano poi tristemente a quota 3.398 le persone che si sono spente negli ospedali liguri con positività al coronavirus; a questo numero contribuiscono le 27 vittime aggiunte dal bollettino odierno (si tratta di decessi avvenuti tra il 30 gennaio e stamattina, tranne uno verificatosi il 16 dicembre; la vittima più giovane ha 66 anni, la più anziana 101). Nessuno di questi decessi riguarda gli ospedali spezzini, che da inizio pandemia hanno visto spegnersi 353 ricoverati positivi al Covid-19.



E a proposito di ospedali: crescono i ricoverati positivi a livello regionale, che oggi sono 705 (+11), di cui 64 in terapia intensiva. L'incremento riguarda anche la Asl5: al San Bartolomeo oggi i ricoverati sono 140 (+3), di cui 6 in terapia intensiva; al Sant'Andrea 6 (+2), di cui uno in Ti. E ancora, sono 210 i guariti di giornata a livello ligure, per un totale di oltre 61.500 da inizio pandemia. Sono infine 3.734 (+43) i liguri in isolamento domiciliare e 5.435 (+79) quelli in sorveglianza attiva, di cui 981 (+6) in Asl5.