Lieve calo dei ricoverati in Liguria, crescono i positivi nello Spezzino

La Spezia - Sono 406 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria dove nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.301 tamponi molecolari e 2.823 antigenici rapidi. Il dato nella nostra Asl 5 sale di tre unità rispetto a ieri attestandosi a 76 mentre sono 50 nell'Asl1, 61 in Asl2 e 216 nelle due Asl genovesi. Tre infine i casi non riconducibili a residenza in Liguria.

I decessi registrati nel bollettino odierno sono nove, alcuni dei quali risalenti anche alle scorse settimane, e portano il numero totale da inizio pandemia in Liguria a 3.720, 400 dei quali nello Spezzino.

Cala invece di due unità il dato riguardante gli ospedalizzati in Liguria che oggi sono 576 di cui 64 in terapia intensiva. Dato che nella nostra provincia arriva a 69 (uno meno di ieri) con 6 persone in terapia intensiva. Con i 317 delle ultime 24ore arriva a 71.924 il totale dei guariti mentre i casi salgono a 6.372 dei quali 886 in Asl5 dove sono infine 836 i soggetti in sorveglianza attiva sul totale regionale di 6.668.