Leonardo e Termomeccanica senza energia, lavoratori a casa

La Spezia - Un malfunzionamento ad una cabina, sita all'interno dello stabilimento Leonardo, ha lasciato al buio anche Termomeccanica. Impiegati e operai sono dovuti rimanere fuori da entrambi gli stabilimenti in attesa che la situazione potesse tornare alla normalità.

Così non è stato. Il guasto occorso alla cabina al momento non è riparabile in tempi brevi. A parlare con i lavoratori sono arrivati, nel caso di Termomeccanica, il capo del personale e le delegazioni sindacali. Nella parte di stabilimento di Termomeccanica ecologia i lavoratori sono riusciti ad entrare e la loro giornata ha preso il via. Quelli dei cantieri e delle pompe, che risiedono nella parte più antica dello stabilimento sono stati mandati a casa. I lavoratori delle due aziende di Via Valdilocchi e di Via Del Molo sono stati messi in cassa integrazione, una prassi per queste evenienze.

Fuori da entrambi gli stabilimenti operai e lavoratori si dall'inizio dei propri turni, alcuni operai entrano anche alle 5 del mattino, hanno atteso pazientemente che la situazione tornasse alla normalità. Così però non è stato.