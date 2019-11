Leonardo, Termomeccanica e Fincantieri senza energia. Individuato il guasto

La Spezia - E' stata individuata la causa del guasto che questa mattina ha stoppato gli stabilimenti di Leonardo, Termomeccanica e creato anche alcuni disagi in Fincantieri. Nel caso delle aziende di Via del Molo e Via Valdilocchi sono stati fatti rientrare a casa. Se per Leonardo sono stati fatti rientrare a casa tutti i dipedenti lo stabilimento di Termomeccanica ha lavorato a metà. Infatti, i dipendenti del settore ecologia sono potuti entrare e hanno svolto regolarmente la giornata di lavoro. Per gli altri invece è scattata, come da prassi per queste situazioni.

Di fatto questa mattina le tre aziende hanno subito l'interruzione dell'alimentazione elettrica. Il guasto si è verificato su un grosso componenente dell'impianto di alta tensione procurando il disservizio della linea e di conseguenza la disalimentazione sia per Termomeccanica che per Fincantieri. I disagi per Termomeccanica e Fincantieri a breve verranno rialimentati regolarmente.