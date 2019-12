Legionella nell'acqua della mensa 2 della base navale

La Spezia - “A fronte degli esiti di alcune analisi su campioni di acqua prelevati dalla mensa nr. 2 della Base Navale, sono stati rilevati alcuni parametri positivi alla legionella. Le analisi fanno parte dei controlli preventivi previsti per la gestione delle strutture dove vengono confezionati i pasti (HACCP)". La Marina Militare conferma quanto denunciato sabato scorso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Una delle mense della base navale della Spezia è chiusa fino a nuovo ordine per la presenza del pericoloso batterie che, come ricordavano le stesse organizzazioni sindacali, aveva "provocato il decesso di un lavoratore delle mense alcuni anni fa".

La mensa è chiusa dal 6 dicembre "allo scopo di consentire l’esecuzione dei protocolli di sanificazione previsti in questi casi. Al termine degli stessi, verranno ripetute le analisi a cui potrebbero seguire ulteriori interventi fino alla completa scomparsa di casi di positività alle analisi. La mensa verrà riaperta solo al termine del processo descritto e i disagi per gli utenti mitigati tramite l’accesso alle altre due mense facilitato anche dall’uso di mezzi per il trasporto alle mense attive e più distanti dal luogo di lavoro. Questo evento costituisce ulteriore prova della priorità che la Marina Militare attribuisce alla sicurezza e alla salute del proprio personale civile e militare anche con i necessari investimenti di risorse che si rendono progressivamente disponibili e finalizzati agli interventi per migliorare le condizioni di vita nei luoghi di lavoro, sia a bordo delle navi che nelle strutture a terra”, sottolinea la forza armata.



Da parte loro i sindacati tornano a chiedere investimenti per le mese dell'arsenale, della Caserma Duca degli Abruzzi per il Centro di supporto e sperimentazione navale. "Se per correttezza è giusto evidenziare l'impegno dell'Amministrazione volto al ripristino delle mense arsenalizie, quantificabile intorno al milione di euro, quanto sopra evidenziato necessita di un ulteriore urgente finanziamento finalizzato alla completa ristrutturazione di almeno due delle tre strutture presenti in Arsenale, per uscire da una condizione sempre meno sostenibile. In via transitoria è possibile ipotizzare che nell'immediato, per ovviare a questa nuova emergenza, vengano corrisposti ai lavoratori buoni pasto, evitando così ulteriori rischi per la loro salute. La necessità primaria, indifferibile e irrinunciabile è e rimane comunque la messa in funzione di tutte le mense, attraverso la previa sostituzione dei macchinari e degli impianti, al fine di consentire ai lavoratori di continuare a usufruire del servizio di sicurezza, per i fruitori, così come per gli operatori delle mense. Visto l'approssimarsi delle festività natalizie, chiediamo pertanto se fra i doni che vorranno porre sotto l'albero, vi possa essere anche un pensiero per i lavoratori della Base Navale della Spezia. È ovvio che se così non fosse ed in caso di perdurare della situazione sopra evidenziata, le scriventi attueranno ogni forma di protesta e di mobilitazione a disposizione per la tutela dei lavoratori. Certi di un rapido riscontro alla presente”.