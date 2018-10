Le telecamere dell'isola ecologica di Via Napoli "pizziccano" un ladro

E' stato denunciato un 50enne che si è impossessato di un martello demolitore un mese fa nell'Umbertino. Questa mattina il blitz della Municipale.

La Spezia - L'impianto ad alta definizione ha incastrato l'autore di un furto poco lontano dall'isola ecologica di Via Napoli. Ed è così che i tre occhi della sorveglianza contro i furbetti dell'abbandono selvaggio di rifiuti hanno permesso di incastrare l'autore di un furto da 2mila euro.

L'episodio risale a un mese fa quando il conducente di un autocarro cassonato, in regolare sosta per carico – scarico, nell’Umbertino notava che all’interno del cassone era sparito un martello demolitore.



L’autista raggiungeva quindi il Comando di Polizia Municipale nella vicina via Lamarmora per sporgere denuncia in relazione al furto subito. Scattavano quindi le indagini del Reparto Sicurezza della Polizia Minicipale con l’ausilio delle telecamere in opera nell’isola ecologica di via Napoli attigua al luogo del furto, da poco inserite nel sistema di videosorveglianza urbana grazie alla Convenzione fra Acam e Comune dell’estate scorsa. Dalle immagini emergevano distintamente i tratti somatici dell’autore del furto nel momento della sottrazione dell’attrezzo. Ulteriori controlli nel quartiere Umbertino consentivano di individuarne il domicilio. Stamane all’alba è scattato il blitz degli agenti di Polizia Municipale che hanno atteso l’uomo all’uscita di casa e lo hanno portato al Comando per identificarlo.

A finire nei guai è un albanese cinquantenne residente in città denunciato per furto. Gli agenti stanno ora procedendo a ulteriori indagini per recuperare la preziosa refurtiva.