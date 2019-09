Le precipitazioni danno una tregua, ma è già autunno pieno

La Spezia - I cieli molto nuvolosi o coperti con cui ci siamo svegliati, che nelle zone interne possono tradursi in altre piogge seppur di lieve entità, saranno un poù sogombri dal pomeriggio. Rasserenamento in serata, per un martedì di sole seppur decisamente condizionato dalle temperature, calate vertiginosamente in questo weekend. Oggi come domani la temperatura massima registrata sarà di 23.2°C, la minima di 16°C. I venti odierni saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.