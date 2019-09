Le portantine alla processione di Cadimare fanno impazzire di curiosità i turisti

La Spezia - Non capita tutti i giorni di vedere i paramenti di qualche santo, oppure della madonna stessa, in processione da gruppi di donne. Ed è quello che a Cadimare avviene già da qualche anno, almeno 5 da come raccontano direttamente dalla parrocchia principale del borgo .

Ieri si sono tenute le celebrazioni della Madonna della salute che ogni anno richiama molte persone anche da altre frazioni in prossimità di Cadimare. La cerimonia si svolge in parte nella chiesa principale, Nostra signora del pianto, poi la statua con i suoi quaranta chili di peso viene portata in spalla fino alla piccola cappella della Madonna della salute in località Piano.

Il tratto che collega le due chiese passa dalla via principale del borgo e proprio al passaggio della statua si è levata una grande curiosità soprattutto da numerosi turisti che si trovavano anche a cenare all'aperto. Ad attirare la loro attenzione sono state proprio le persone che sorreggevano la statua della madonnina: infatti erano tutte donne.

In molti hanno voluto scattare una foto colpiti dalle portatrici. "Abbiamo notato - racconta Francesco Maddaluno dalla parrocchia di Cadimare - che quest'anno in molti hanno fatto caso a questa nostra particolarità. In realtà per noi si è una tradizione perché sono almeno cinque anni. L'idea era nata in accordo con le parrocchiane. E' stato molto importante anche il contributo della Polizia municipale che ha prestato un servizio davvero importante soprattuto per la viabilità, in una zona che in molti conoscono anche per la sua pericolosità".