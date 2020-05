Le nuvole se ne vanno già in mattinata

La Spezia - L'espansione di una struttura anticiclonica favorisce condizioni tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria. Addensamenti di nuvolosità bassa nella prima mattina in progressivo veloce dissolvimento. Venti in prevalenza deboli da Est, Sud-Est con locali isolati rinforzi fino a moderati; locali brezze sotto costa. Mare mosso in calo a partire da Levante già dalle prime ore della giornata. Temperature minime quasi stazionarie, massime stazionarie o in diminuzione.



(fonte Arpal)