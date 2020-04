Le forze dell'ordine rendono gli onori all'agente Apicella, morto in servizio a Napoli

La Spezia - Alle 12 di oggi Carabinieri, Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria, la Polizia municipale e Vigili del fuoco, in segno di solidarietà e vicinanza a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai familiari, hanno voluto onorare l'agente scelto Pasquale Apicella, caduto in servizio a Napoli due giorni fa, mentre stava sventando una rapina.



I militari e il personale delle pattuglie, accolte da un funzionario e da un equipaggio delle Volanti, come gesto di profonda condivisione, hanno schierato i mezzi di servizio all'esterno della sede della Questura e si sono uniti al personale della Polizia di Stato in un momento toccante di cordoglio, con il suono delle sirene. Il questore Giuliano di Napoli, subito informato dal questore della Spezia, ha espresso sentimenti di riconoscenza nella memoria dell'agente caduto.