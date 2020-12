Le fiamme tornano ad ardere sul tetto di Scalinata Sella

La Spezia - Non c'è pace in Scalinata Quintino Sella. Questa notte i Vigili del fuoco sono tornati nella palazzina per un altro principio di incedio.

L'intevento è scattato quando sono state notate delle fiammelle dai resti del tetto. Così è partita la chiamata ai Vigili del fuoco che, all'una e quaranta, sono partiti alla volta del centro per riportare la situazione alla normalità. Stando a quanto si apprende avrebbero ripreso a bruciare alcuni resti delle assi del tetto, già irrimediabilmente compromesso il giorno dell'incendio. Spento il focolaio, oggi, i pompieri sono tornati sul posto per utleriori verifiche.

Intanto, le indagini condotte dai Vigili del fuoco procedono e più volte sono tornati sul posto anche con i droni per avere più punti di vista.



Quella di Scalinata Quintino Sella è una ferita ancora aperta, soprattutto per gli abitanti del palazzo che in questi giorni sono rientrati, per pochi istanti, nelle proprie abitazioni e prendere alcuni oggetti essenziali. La vicenda sta tenendo tutta la città con il fiato sospeso che comunque non è rimasta con le mani in mano: prosegue infatti la campagna di crowdfoundig per sostenere le famiglie così duramente colpite. Al momento sono stati raccolti 13.086 euro da oltre 400 persone.

Nel giorno dell'incendio due pompieri avevano avuto problemi dovuti al caldo e uno era stato accompagnato in Pronto soccorso. Ora stanno bene.

In concomitanza con le chiusure per il decreto Natale, l'area è stata delimitata e presidiata dalle forze dell'ordine e dai Vigili del fuoco impegnati nelle opere di bonifica. Sul posto sono intervenuti anche operai specializzati, per la messa in sicurezza dello stabile, delegati dal Comune che dovrà proseguire con le verifiche di stabilità per sancire l'agibilità del palazzo.